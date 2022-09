Un joven asegura que Shakira es su mamá

A través de las redes sociales se ha viralizado una historia completamente loca sobre la supuesta maternidad de Shakira.

Lo anterior fue expuesto por el actor colombiano Santiago Alarcón quién dijo que un joven lo está acosando asegurando que es su padre y que además la cantante Shakira lo habría abandonado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor realizó esta denuncia de manera pública ya que está cansado del acoso que está viviendo por parte de este joven y ya teme por su seguridad y la de sus hijos.

En el clip de casi 9 minutos detalla la situación por la que está atravesando la cual calificó como absurda.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 189 mil 759 dólares. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, relató el actor.