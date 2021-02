Un abogado no podía desactivar filtro de zoom y se viraliza

La pandemia definitivamente nos cambió radicalmente nuestra realidad, aunque no para todos existe el teletrabajo. Algunos se han tenido que adaptar a trabajar desde casa y lo trajo algunos percances tecnológicos que se han viralizado en los últimos 11 meses.

Tal es el caso de Rod Ponton, un abogado de Texas, que de manera accidental entró a una conferencia importante con un juez a través de Zoom, con un filtro que cambia su rostro con el de un gato. El vídeo se ha viralizado en la web debido a que fue compartido por el periodista Lawrence Hurley, quien lo retomó de Reuters, sin embargo, el clip ya circula en la web y trascendió a noticiarios.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap

“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM

