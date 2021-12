Mujer se casa con el hombre que le desfiguró el rostro con ácido

El caso de una mujer turca ha tomado relevancia alrededor del mundo debido a que después de dos años de haber sido desfigurada del rostro con ácido, decidió casarse con el hombre que la atacó.

Se trata de Berfin Ozek, una joven de 20 años que contrajo matrimonio con Casim Ozan Celtik, de 23 años este mes. De acuerdo al New York Post, cuando ocurrió el ataque con ácido la pareja estaba separada y el sujeto le dijo a su ex novia: “Si no puedo tenerte, nadie podrá”.

Tras el ataque, el rostro de la joven quedó completamente desfigurado, además perdió la visión al 70% en uno de sus ojos, además el hombre fue arrestado, después de un tiempo, comenzó a mandarle mensajes románticos a Ozek.

Antes Después

“Nos hemos escrito muchas cartas el uno al otro. Me he entregado a él. Lo amo mucho y él me ama mucho”, escribió Berfin cuando decidió retirar la denuncia. Al recibir críticas en redes sociales, la joven pidió al juzgado reinstalar su denuncia.

Posteriormente, Casim Ozan fue condenado a 13 años y medio de prisión, sin embargo, por cambios legales y nuevas normativas establecidas por el coronavirus, Celtik fue dejado en libertad condicional hace un tiempo y le pidió matrimonio a la joven quien aceptó.

“Ella se casó sin nuestro conocimiento. He luchado por ella durante años y ahora todo eso fue en vano”, dijo el papá de Ozek, quien no estuvo en la boda de su hija. Por su parte la joven continúa recibiendo miles de críticas.

