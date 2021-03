Mujer recibe el apodo de ‘Lady Profeco’ y esta es la razón

Durante esta mañana ‘Lady Profeco’ comenzó a ser tendencia en la web, ya que una mujer denunció a una famosa tienda de ropa, por no respetar el precio que estaba en euros.

Todo lo anterior sucedió en la tienda ‘Town Square’, ubicada en Metepec, en el Estado de México y esta mujer utilizó sus redes sociales para afirmar que ella vio que un chaleco que quería costaba 19.95, euros.

La mujer pretendía que la prenda fuera cobrada en 19.95 pesos y pidió que le respetarán ese precio, sin embargo, la conversión era necesaria para llevar acabo la compra, algo que aparentemente le pareció injusto.

Aunque el empleado le afirmó que lo que le pedía era imposible y que debido a la pandemia, había menos empleados para revisar el precio de las prendas, la mujer exhibió el “mal trabajo” que realizan en esta tienda.

Luego de este reclamo, la mujer recibió el apodo de ‘Lady Profeco’, al afirmar que haría una denuncia a esta institución bajo la ‘Ley Federal de Protección al consumidor’. Sin embargo, pidió la conversión de la prenda la cual daba un precio de 489 pesos, sin embargo, en el sistema de la tienda el chaleco tenía un precio de 599 pesos.

“Le dije hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo que sí, me acerco a la caja y me dice bueno son 599. Me dijo que eso estaba estipulado en lo que cuesta la prenda y yo güey eres o te haces. Sabes qué no me voy a llevar nada”, sentenció.