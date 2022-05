Lyn May aparece con peluca azul al estilo de Karol G y pide que no la comparen con la cantante

La vedette y actriz vuelve a causar polémica por su debut en el reggeatón con el lanzamiento de su tema “Claro que yes”, que viene promocionando desde hace un par de meses atrás, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ha aparecido con diferentes pelucas de colores.

“Claro que yes”, se trata de una mezcla entre cumbia y reggeatón que está dedicada especialmente para la comunidad LGTBIQ+, además Lyn May se encuentra en Estados Unidos también como parte de esta promoción.

A su llegada a Los Ángeles, tuvo su encuentro con la prensa y una de las reporteras dijo que traía un look al estilo de ‘La Bichota’, sin embargo, este comentario molestó a Lyn May y le pidió que por favor no la compararan con la colombiana.

“No, no, no me compares con esa vieja, está gorda ella, yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, no tiene cintura está muy pareja, parece tamal”, expresó la vedette, quien fue cuestionada sobre el tamaño de su cintura y orgullosa presumió que mide 57 centímetros a sus 69 años.

¿Lyn May es la nueva Lady Gaga “mexicana”? La comparan en redes