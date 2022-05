Christian Nodal sorprende al aparecer con radical cambio de look

Este domingo, el interprete sorprendió al aparecer con un radical cambio de look que se viralizó de inmediato en redes sociales.

Christian Nodal llegó a Hermosillo, Sonora para clausurar las ‘Fiestas del Pitic’ que se llevó a cabo en el Foro Rosales, la prensa local lo captó con este extravagante look en el que luce su cabello rubio y unas flores color naranja en sus parietales y nuca.

Usuarios en redes sociales comenzaron a comparar a Nodal por este nuevo estilo con el cantante de género urbano J Balvin, quien experimenta con colores en su cabellera, incluso en la Gala de los Met apareció con figuras verdes.

Estas son las fotografías que se han viralizado en redes sociales.

Las comparaciones con J Balvin no tardaron en aparecer convirtiendo al interprete en tendencia a través de Twitter.

People are saying Christian Nodal looks like J Balvin and I’m confused🧍🏻‍♀️🧍🏻‍♀️🧍🏻‍♀️

— Liza🌸 (@LizaaaDaphne) May 30, 2022