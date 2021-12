Mesera recibe más de 2 mil dólares de propina y la despiden por no querer dividirla

Un video que se está haciendo viral en redes sociales está causando indignación en los internautas luego de conocer el desenlace que tuvo una mesera de un restaurante de Estados Unidos, tras ganar una propina de 2,200 dólares y no querer dividirla entre los empleados del lugar.

El restaurante donde trabajaba Ryan Brandt -la mesera- se llama Oven & Tap, y se encuentra en Arkansas, Estados Unidos.

Como un generoso gesto, un grupo de 44 empresarios decidió dejar 4,400 dólares de propina al grupo de meseros por los que fueron atendidos, una de ellos era Ryan. Al escuchar esto, ella rompió en llanto y al fondo se escuchan aplausos y gritos de festejo.

Piden a mesera dividir la propina con el resto del personal y la despiden

Hasta ese momento todo iba bien. Pero, de acuerdo con Ryan, el gerente del restaurante le dijo que tenía que dividir su propina con el resto del personal, aunque no hubieran atendido al grupo de empresarios.

“Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno, y luego me llevaría a casa el 20 por ciento”, dijo Ryan a medios locales.

Sin embargo, Grant Wise, presidente de la compañía inmobiliaria se enteró de lo sucedido y pidió su dinero de vuelta. Luego, afuera en el estacionamiento, le entregó la suma acordada a Ryan.

Sin embargo, la mesera Ryan Brandt fue despedida del restaurante.

El restaurante se justifica de despedirla

En un comunicado, Oven & Tap le dijo a The Independent que la camarera fue despedida días después de que el grupo de empresarios fueran al restaurante, y que su despido no tenía que ver con no querer repartir la propina de aquel día.

Tras lo sucedido Grant decidió abrir una GoFoundMe para recabar dinero y ayudar con las factura de Ryan.

