Luchador apuñala a referí en la cabeza en el ring

Fue en medio sobre el ring donde el luchador Devon Nicholson, reconocido popularmente como “Hannibal”, apuñaló al réferi Lando Deltoro en la cabeza, el pasado fin de semana y tuvieron que intervenir los paramédicos.

Durante el evento ‘Christmas Star Wars’ del World Class Pro Wrestling, que se llevó a cabo en Irving, Texas, Estados Unidos, el luchador quiso dar un espectáculo, al presentar un ataque premeditado, sin embargo, se extralimitó y la policía local intervino.

Y es que Lando Deltroro perdió la conciencia y fue trasladado al hospital, donde le aplicaron grapas en las heridas que le hizo el luchador en la cabeza, además reveló que sufrió un shock hipovolémico por haber perdido mucha sangre, y eso pudo provocarle un infarto.

Hey @TheHannibalTV you can block me on Facebook but it stop me from sharing what you did to a referee.

We put our bodies on the line for this business and you took advantage of that on someone not trained to defend themselves.

Get the word out and get him out of our business!! pic.twitter.com/So1Q29fgu4

— Ryan Justice (@Justice8908) December 12, 2021