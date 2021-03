Lanzan tenis con una gota de sangre en la suela

Lil Nas X anunció a través de redes sociales la llegada de sus tenis ‘Satan Shoes’, un aparentemente homenaje a Satanás y por supuesto, lo que ha llamado la atención es que en la suela hay sangre humana.

El rapero confirmó que es una colaboración con un colectivo artístico MSCHF de Nueva York, y decidieron crear este calzado que ha encantado a unos y a otros no tanto.

Cabe resaltar que el diseño fue creado en unos Nike Air Max 97 a los cuales le añadieron un pentagrama de bronce, una cruz invertida y la sangre.

Como un homenaje al señor oscuro, solo habrá 666 pares en existencia y aunque muchos se emocionaron, Nike decidió tomar cartas en el asunto y demandar a los creativos por este diseño, ya que muchos creyeron que se trataba de una colaboración conjunta entre la marca, los creativos y el rapero, algo que desmintieron.

La marca ha decidido presentar una denuncia en Nueva York por infracción de marca registrada y la designación falsa de origen.

