Una joven italiana compra un Mercedes Benz con dinero que le donaron para su casa

A través de las redes sociales se ha viralizado el caso de una joven italiana de 22 años que se quedó sin hogar tras revelar a sus padres que es lesbiana, gracias a la ayuda de internautas logró acumular cierta cantidad para poder comprar su casa, sin embargo, terminó comprando un Mercedes Benz.

Se trata de Malika Chalhy, una joven que vivía con su familia en el pueblo de Castelfiorentino, después de revelar a su padre marroquí y su madre italiana sus preferencias sexuales la corrieron de su casa.

De acuerdo al portal español ABC, fue en enero cuando Malika, les confesó a sus papás su enamoramiento de otra mujer, lo que los hizo enojar tanto que fue a vivir a Florencia.

Después de que su caso se volviera conocido en Internet, debido a un par de campañas de GoFoundMe para ayudar a Malika Chalhy. La primera logró conseguir casi 170 mil dólares y la segunda 15 mil dólares.

Después de esta recaudación la joven fue captada conduciendo un Mercedes Clase A, aunque trató de negar su procedencia, diciendo que era de los papá de su pareja, con quien vive en Milán, terminó admitiendo que compró el automóvil, con el dinero de las campañas.

“No compré un auto de lujo, llegué a Milán para rehacer mi vida de manera segura y distante, al no tener el auto que necesitaba para todos los compromisos sociales y ahora laborales. Compré uno, dando el mío en pemuta, (que ya caminaba con dificultad) prediciendo uno de segunda mano. Sí el coche es un Mercedes, un coche que me permite no quedarme a pie en estos largos viajes y que me acompaña el mayor tiempo posible”, confirmó en su cuenta de Instagram.