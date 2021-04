Detienen a la reina de belleza que arrebató corona a ganadora de ‘Mrs Sri Lanka 2021’

Este domingo se llevó a cabo el certamen de belleza ‘Mrs Sri Lanka 2021’ en el que Pushpika De Silva resultó ganadora, sin embargo, la actual reina del concurso Caroline Jurie le arrebató la corona a jalones.

La reina del concurso alegó que Pushpika no cumplía con los requisitos para este honor ya que es una mujer divorciada. Después de que se viralizara el vídeo que mostraba cómo le arrancaron la corona a la ganadora del concurso, se dio a conocer que la joven ha sido detenida.

La policía esrilanquesa detuvo este jueves a Caroline junto a la exmodelo Chula Padmendra en Colombo, ya que le causó heridas a la ganadora pero también posteriormente se desmayó por el que tuvo que acudir al hospital.

Mrs #SriLanka winner is 'left with head injuries' after Mrs World removes her crown on stage& claims she can't win the contest because she 'is divorced'

Beauty queen Pushpika De Silva,31, was awarded the title during the ceremony at Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theatre,#Colombo pic.twitter.com/SUQZHU8rJ1

— Hans Solo (@thandojo) April 7, 2021