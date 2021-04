Así se preparó Diego Boneta para cantar como Luis Miguel

El trabajo que ha hecho en pantalla Diego Boneta para interpretar a Luis Miguel es extraordinario, al menos en la primera temporada el actor logró su cometido y para esta segunda entrega se espera lo mismo.

Para hacerle promoción a la segunda temporada de la serie el actor compartió parte de un reportaje que realizó la revista Rolling Stone México en la que vemos cómo se prepara para cantar semejante a Luis Miguel.

“Brrrrrrrrr… calentando así varias horas todos los días, durante meses. Con Kiko Cibrian de mentor, nada es imposible. Gracias de corazón por guiarme en esta aventura”, escribió en la descripción de la publicación.

Y es que en efecto, contó con la asesoría del productor y arreglista Kiko Cibrian, quien es reconocido por su trabajo, por supuesto que con Luis Miguel, Cristian Castro, Rocío Dúrcal y Frank Sinatra. Sobre esta nueva temporada Diego explicó a la revista lo que significó para él profesionalmente hablando.

“Si bien la primera temporada fue un enorme reto para mí, actuar como él, cantar como él, la segunda fue lo mismo ¡pero en esteroides! Fue aún mayor” nos comenta Boneta, “soy yo saliendo en ambas líneas de tiempo, de joven y otro de alrededor de 38 años, es otra caracterización, prácticamente otro personaje diferente. Sé que hay muchas expectativas, cuando salió la serie, la gente no sabía qué esperar, pero gracias al éxito que tuvo, ahora las expectativas están más altas, lo teníamos muy claro al hacer la nueva temporada”.

En un clip que colgó Rolling Stone en su canal de YouTube muestran a Diego Boneta grabando las canciones para ‘Luis Miguel, la serie’, misma que estrena el próximo 18 de abril y que todos esperan con ansias.

Diego Boneta aseguró que él mismo pidió tener a Kiko Cibrián para grabar la parte musical de la serie, y la mayoría de las canciones de la segunda temporada fueron producidas originalmente por el ingeniero de grabación.

“¡Es otra cosa tener que cantar y sonar como Luis Miguel! La pieza esencial además de su maestro de canto Ron Anderson —con quien trabajó desde Rock Of Ages— fue Kiko Cibrián. Pensé en quién había sido el productor vivo que mejor conoció a Luis Miguel y lo contacté, fue mi idea involucrarlo en el equipo y que produjera los temas. Ahora coincide que muchas de las canciones de la segunda temporada son canciones que él produjo originalmente, el círculo que eso forma, todo lo que se oye es grabado para la serie, no hay maquetas, todo es hecho nuevamente. Poca gente sabe el trabajo que hay detrás de eso, escucha la música, pero no se imaginan que Kiko tuvo que encontrar un teclado que estuvo en su estudio para reproducir el mismo sonido de teclado y reproducir absolutamente todo, es impresionante la labor y el detalle de cada una de estas canciones además del proceso de grabarlas, hemos grabado alrededor de 30 canciones y cada una de ellas es difícil”.