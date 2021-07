Falla en juego mecánico provoca pánico entre los asistentes

Desde hace unas horas ha circulado en redes sociales como un juego mecánico comienza a salirse de control, casi al grado de desplomarse. Este momento ocurrió en Michigan, Estados Unidos, en el Festival Nacional de la Cereza en Traverse en City.

El juego mecánico es conocido como Magic Carpet Ride, y fue instalado en la feria de este año, sin saber, que más tarde con personas abordo, su base casi se desprendía y de no ser por el resto de los asistentes, habría caído.

Bystanders at the Cherry Festival in Traverse City, Michigan rushed over to stop a carnival ride from tipping over https://t.co/OeE4sASyF6 pic.twitter.com/ulLbxgQNRB

— philip lewis (@Phil_Lewis_) July 10, 2021