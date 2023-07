Escándalo en Graduación: Supuesta maestra ‘perrea’ con alumno y desata controversia en redes

Una fiesta de graduación en Puerto Rico se ha convertido en el epicentro de una polémica que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Un video que se ha vuelto viral muestra a una supuesta maestra realizando movimientos de ‘twerking’ con uno de sus alumnos durante la celebración.

Las imágenes, que rápidamente se difundieron en las redes sociales, muestran a la profesora de educación física, vestida con un llamativo ‘jumpsuit’, entregándose al ritmo de la música y ‘perreando’ junto con uno de los estudiantes presentes. La escena llamó la atención de los asistentes y los gritos avivaron el momento, pero también ha generado un intenso debate entre los internautas.

Maestra Baila Perreo con Alumno en Plena Fiesta de Graduación: Video pic.twitter.com/ojqBOGQWSg — Fernando Diaz (@fdiaz2050) July 26, 2023

La supuesta maestra en cuestión ha recibido críticas por parte de algunos usuarios, quienes consideran inapropiado que una docente actúe de esa manera con sus alumnos. Sin embargo, también existen quienes la defienden y mencionan que se trata de una simple muestra de espontaneidad y diversión en un ambiente festivo.

Aunque se ha mencionado que podría tratarse de una modelo o edecán contratada para el evento, aún no se ha confirmado la identidad de la mujer en el video, ni tampoco la del joven involucrado. Por tanto, no es posible afirmar con certeza si se trata de una maestra de la institución educativa o no.

El impacto de este video en las redes ha sido significativo, generando una gran ola de reacciones y debates sobre los límites de las interacciones entre docentes y alumnos, así como la importancia de la responsabilidad en el comportamiento de figuras de autoridad en el ámbito educativo.

La controversia continúa creciendo, y la incógnita sobre la identidad de la mujer y la autenticidad de la escena aún prevalecen. Las opiniones se dividen entre quienes consideran que se trata de una situación inapropiada y quienes ven en ello una simple muestra de alegría y camaradería durante una ocasión especial como una graduación.