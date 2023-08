El video viral del hijo que se cree gato: Realidad o sátira en las redes sociales

Las redes sociales han demostrado ser un escaparate de historias y situaciones sorprendentes. Sin embargo, la frontera entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa en un mundo donde la viralidad se desata en cuestión de segundos. Un ejemplo reciente es el video compartido por la tiktoker Kas Theaz, quien afirmaba que su hijo se identificaba como un gato, generando un debate sobre su autenticidad.

En el video que se volvió rápidamente viral en TikTok, Kas Theaz compartió que llevó a su hijo al veterinario, quien supuestamente se rehusó a atenderlo debido a su “anatomía humana”. El video, acompañado de un tono serio, generó una respuesta masiva de la audiencia, con casi 2 millones de reproducciones y una avalancha de comentarios de usuarios sorprendidos y preocupados por la situación.

El video provocó reacciones variadas en los comentarios, desde palabras de apoyo hasta asombro ante la insólita situación. Algunos expresaron preocupación por el supuesto hijo que se cree gato y ofrecieron oraciones, mientras que otros cuestionaron la autenticidad del relato. La controversia creció a medida que el video se difundía y el debate se intensificaba.

"Mi hijo se identifica como gato y lo llevé al veterinario y me dijo que no lo podía atender porque su anatomía es humana… Es una forma de discriminación, sin embargo, no lo voy a demandar porque sé que podría perder su licencia…"pic.twitter.com/L5LJmqpyKO

— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 16, 2023