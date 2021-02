Difunden la pelea de Juan de Dios Pantoja contra acosador

Hace unos días Juan de Dios Pantoja confirmó que decidió ponerle un alto a acosador de TikTok, quien afirmó iría por la hija y esposa del influencer, palabras que hicieron enfurecer y tomar estas medidas violentas.

Aunque se difundió parte de la pelea, más tarde, su amigo ‘El Super Trucha’ compartió la pelea completa a través de su canal de YouTube, la cual ya ha acumulado más de 6 millones de visitas y continúan aumentando con el paso de los días.

Muchos de los seguidores de Juan de Dios, han aplaudido la acción de defender a Kima y a Kimberly Loaiza, quienes eran las mujeres que estaban en peligro de ser acosadas por Augusto.

Luego de haber terminado con fractura en sus nudillos, Juan de Dios realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, donde confirmó que en cuanto logre recuperarse subirá a un ring para pegarle como se merece al acosador y confirmó que está esperando que Augusto entrene y firme un acuerdo con abogados, para que no intenté sacar provecho de esta nueva pelea.

“Si yo me recupero de esto que va a ser unos mesecitos y nos metemos a un ring, y el señor con abogados me firma que no va andar llorando por cualquier daño, no me va a demandar, no me va a hacer nada, créalo que la película va a cambiar totalmente, le voy a dar como es como se lo merecía”, confirmó el influencer.