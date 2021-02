Comparan a rapero con Vision por incrustarse un diamante en la frente

Las extravagancias que algunos famosos tienen superan la ficción. Tal es el caso de un rapero de Filadelfia llamado Lil Uzi Vert que decidió comprarse un diamante valorado en 24 millones de dólares y el vez de usarlo como accesorio en su cuello se lo incrustó en la frente.

Esta decisión causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales quienes no dudaron en reaccionar. Incluso lo compararon con el personaje de Vision, del Universo Cinematográfico de Marvel, interpretado por Paul Bettany.

Lil uzi when he sees rich the kid pic.twitter.com/ef7oiwXMoC

— Haji 👳🏻‍♂️🇮🇶 (@papiraqi1) February 4, 2021