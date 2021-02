Arañas gigantes invaden recámara de una niña en Australia

Un vídeo se ha viralizado en redes sociales y ha causando conmoción en Australia.

Las imágenes fueron captadas por una mujer y muestran cómo aparecen varios insectos en la esquina de una habitación de su casa. Aunque muchos cuestionaron la veracidad de la primera foto, la mujer decidió colgar un vídeo donde se aprecia como se esparcen las arañas por la habitación completa.

Aunque las imágenes son impactantes para muchas personas, algunas otras lo ven como un fenómeno completamente normal. Sobre todo en temporada de lluvias que se vive en Australia ya que es muy común que estos insectos aparezcan de esta forma.

La mujer señaló en el vídeo que ya había experimentado algo similar, sin embargo, esta ocasión habían demasiados insectos por lo que decidió compartirlo en sus redes sociales.

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7

— 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021