Aparece supuesta nueva novia de Anuel AA pero descubren que es fake

Aunque todo parecía indicar que los rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Anuel AA eran ciertos, al aparecer la que sería la tercera en discordia que habría expuesto su supuesta relación en redes sociales, todo parece ser que está fabricado.

Al parecer se trata de una mujer que se hace llamar Shaarza Moriel, quien supuestamente es modelo y habría fabricado una vida de fantasía en las que mandó mensajes no solo a Yailin también a Karol G.

Después de tres meses de que Anuel AA y Yailin la Más Viral se casaran, comenzaron los rumores sobre una infidelidad a la dominicana con una joven de 21 años, quien además sostuvo un noviazgo con Natanael Cano.

A través de las redes sociales la joven realizó u en vivo y explicó que Anuel AA es quien la busca constantemente a espaldas de la dominicana.

“Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que eramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca”.

Sin embargo, todo parece ser fabricado por esta joven y una influencer dejó evidencia de la construcción que realizó la supuesta modelo.

Publican mensaje que escribió Yailin a Anuel AA destapando infidelidad