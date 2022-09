Chris Pine aclara si Harry Styles le escupió

Esta semana una de las polémicas que se robaron los titulares de diversos medios de comunicación y despertó toda clase de teorías fue un momento protagonizado por el elenco de la película ‘Don’t Worry Darling’ durante su promoción en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

Todo comenzo porque en redes sociales comenzó a viralizarse un video protagonizado por Chris Pine y Harry Styles, en el que se hablaba de un supuesto escupitajo que el excantante de One Direction habría dado al actor ‘Star Trek’.

En el clip se aprecia que los protagonistas toman asiento en la sala mientras Harry inclina su cabeza hacia Chris, antes de sentarse a un lado del actor, el cantante británico observa su entrepierna y pareciera que le escupe, mientras que Pine sonríe con ironía.

Spitgate: Did Harry Styles spit on Chris Pine? pic.twitter.com/tW0S8ixIza — Axidava (@axidava) September 6, 2022

Después de que se viralizara el clip y causará toda clase de reacciones el equipo de Pine salió a aclarar la situación, desmintiendo por completo los rumores que circulan.

“Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, dijo el representante de Pine en un comunicado a Variety . “Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe”.

Además sobre la supuesta tensión entre los actores, una fuente cercana al Festival de Cine de Venecia le dijo a Variety que no hubo tal.

Por su parte, Harry Styles tomó con humor el incidente y durante su presentación en el Madison Square Garden bromeó al respecto.

“Este es nuestro décimo show en el Madison Square Garden. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui muy rápido a Venecia para escupirle a Chris Pine. Pero no te preocupes, ¡hemos vuelto!” expresó.

Harry breaking his silence about the spitting incident with Chris Pine! #LoveOnTourNYC (Via esnydaylights) pic.twitter.com/NnQJdVqE8r — Harry Styles Updates. (@TheHarryNews) September 8, 2022

Harry Styles podría haberse contagiado de COVID-19