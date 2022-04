Yuya se considera una mamá ‘cool’

La realizadora de contenidos se ha convertido en un exitosa empresaria que ha sabido llevar su vida privada bajo mucha cautela, sin embargo, las noticias importantes como su embarazo y la llegada de su hijo Mar no han quedado de lado para que las comparta con sus más fieles seguidores.

A pesar de la manera en la que lleva su vida privada, Yuya ha decidido protagonizar la portada de la revista Elle México, para el número de mayo en donde habla sobre su maternidad y su carrera no solo en las redes sociales, también como empresaria.

“Cuando Yuya se propone algo, lo hace con corazón y esa pasión es su secreto detrás de cada éxito que ha marcado su carrera y su vida. Como creadora de contenido y empresaria, está triunfando, pero ahora cumple un sueño más que siempre estuvo en su lista, el de ser mamá. Yuya, no es una mamá regular, “she’s a cool mom!” y por toda esa admiración que provoca en todo el que la conoce, es que no hay nadie mejor para protagonizar nuestro número de mayo”, se puede leer en la descripción de la portada compartida en la cuenta oficial de la revista en Instagram.

Durante la entrevista Yuya confesó que siempre está atenta de lo que se dice de ella y por eso está conectada con su público, incluso aseguró que todo lo que hace lo hace con amor por lo que la gente puede percibirlo, razón por la que es querida en las redes sociales.

Sobre su etapa como mamá, Yuya confesó que es uno de sus más grandes sueños hechos realidad y lo disfruta demasiado.

“Ser mamá me llena. Hay muy pocas cosas en la vida de las que siempre estuve segura y en mi lista siempre estuvo convertirme en mamá”, es una de las respuestas que dio Yuya sobre su maternidad.

Sobre la privacidad de su hijo Mar, Yuya expresó que está aprendiendo cómo manejarlo pues es una nueva etapa, sin embargo, agradece a sus seguidores por el cariño que le demuestran cada oportunidad que muestra a su bebé.

“Definitivamente intento cuidar que Mar tenga su privacidad, porque me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva, lo que quiero es darle las herramientas para que él forme su propio criterio, para que decida qué quiere hacer cuando sea grande y cómo hacer las cosas. Quiero darle las herramientas que me corresponden sin invadir su privacidad”, detalló.