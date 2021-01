Yuliana Martínez, ganadora de ‘La Voz’ pierde más de 90 kilos

La joven ganó fama en 2016 gracias a la quinta temporada de ‘La Voz México’ y orgullosa de su radical cambio compartió que J Balvin la apoyó en todo momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yuliana Martínez, participante del reality show, decidió mostrar su cambio con fotos de su antes y después, las cuales han dejado a todos impresionados en la plataforma.

Yuliana se destacó por su inigualable talento y formó parte del equipo de J Balvin, ahora decidió presumir que ya perdió más de 90 kilos. Pero todo fue gracias al colombiano, quien se dio cuenta que tenía dificultades para respirar al momento de cantar, pero también porque sufría de dolores en sus piernas por el sobrepeso.

Ahora en su cuenta de Instagram celebra con gusto la transformación que ha tenido y comparte con sus seguidores cómo ha logrado bajar de peso, incluso invitándolos a unirse a un reto que incluyen una guía de alimentación con un bariatra y de ejercicio con un entrenador.

“Perdóname por no saber cuidar tu cuerpo, por no animarte a ejercitarte. Por hacerte creer que era más fácil comer que decir lo que sentías. Por aislarte, por constantemente comparar tu cuerpo con el de los demás. Perdóname Yuliana por no saber amarte, por ocultar tu dolor entre risas y por solo dejarte llorar escondida. Perdóname por fallarte Yuliana. #Reto2021 Hermanos! Amaría ver sus fotos”, escribió en la descripción de la siguiente foto comparativa.

También compartió una foto del antes y después junto a J Balvin donde recordó cómo fue que el cantante la motivó a bajar de peso.

“Recuerdo cuando empecé a querer bajar de peso. Hablando un día con José él me pregunto que si lo hacía porque así lo quería yo o no. Jamás había escuchado a alguien hacer la pregunta de ese modo. Todos me aconsejaban bajar de peso o hacían comentarios fuertes de mi cuerpo pero NADIE se había tomado la molestia de preguntarme si eso era algo que YO quisiera. Cuando lo pensé bien y en todos los beneficios que eso me traería Jose siempre me impulsó…”