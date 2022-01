Yalitza Aparicio reacciona a crítica por su inglés

Una de las realizadoras de contenido con más éxito en redes sociales es Holly Grace Marie Tuggy, mejor conocida como ‘Superholly’, quien gracias a su fluidez en español ha realizado los mejores vídeos para aprender el idioma inglés.

En algunos vídeos, Holly reacciona a celebridades y su pronunciación de inglés como Eugenio Derbez, Salma Hayek, Eiza González y ahora tocó el turno de Yalitza Aparicio, la actriz de ‘Roma’ quien tiene toda clase de seguidores, tanto haters como quienes en verdad la admiran demasiado.

Finalmente, Holly decidió reaccionar al “inglés perfecto” de Yalitza, sin saber que en realidad, la oaxaqueña está en el proceso de expresarse mejor en este idioma, sin embargo, lo que encontró la YouTuber fue la manera en la que Aparico defiende el idioma español.

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta. Como dice, lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar un inglés perfecto no lo creo ahorita la verdad no. Además, en este corto la intención era exactamente una chica que se tuvo que ir a Estados Unidos. Se tenía que no tar que no era de allá”, expresó Yali en el clip.