William Valdez se despide de las redes sociales por salud mental

El conductor salió del matutino ‘Venga la Alegría’, la semana pasada, hecho que causó sorpresa entre el público y usuarios de las redes sociales, quienes no dejaron de comentarle en sus diferentes plataformas los mejores mensajes de apoyo.

En medio de varias especulaciones sobre su salida, el cubano desmintió en entrevista con Adela Micha, los rumores que existen alrededor de su salida, incluso confesó que creció en este tiempo que estuvo dentro del programa.

Incluso William dijo que las verdaderas razones de su salida apuntan a un nuevo proyecto y que no ha sido despedido de TV Azteca. Tras estas declaraciones, el conductor decidió lanzar un comunicado en su cuenta de Twitter.

“Muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben lo que vivo día a día. Pero hay una realidad y es que mi salud mental es más importante que esto. Me retiro de las redes, un mundo tóxico llenos de gente que solo llega hacer daño. Tengo varias campañas cual tengo que cumplir y es lo que verán. Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo”, se puede leer en el comunicado.