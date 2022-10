Surgen rumores de supuesta infidelidad de Travis Scott a Kylie Jenner y así responde el rapero

El rapero, Travis Scott está atravesando una serie de rumores donde lo acusan de haber tenido una aventura con una mujer por lo que decidió lanzar un comunicado negando haber engañado a la multimillonaria y empresaria Kylie Jenner,

Después de verse inmerso en un escándalo de infidelidad que involucra Rojean Kar, quien hace años negó los rumores de una aventura con él, compartió en sus historias de Instagram un video que muestra al rapero de en el set de una sesión, por lo que comenzaron las especulaciones.

Posteriromente Travis decidió terminar con estos rumores y publicó un comunicado en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rojean respondió a la declaración de Travis con un video selfie publicado acusándolo de mentir y engañar a Kylie.

Travis Scott denies ever being with woman apart from Kylie, after fans swirl rumored that he rekindled an old fling with Rojean Kar. Scott claims he’s never been with the woman but she’s now saying otherwise. #Roomies thoughts 👀?

Watch Video 👉🏽https://t.co/lquvgwRuvI pic.twitter.com/2UJXFfQPmh

— Shaderoomed (@shaderoomed) October 23, 2022