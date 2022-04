Thalía suspendió los XV años de su hija Sabrina

Este año Sabrina Sakaë, la hija de Thalía y Tommy Mottola cumple sus 15 años y al ser una de las fiestas tradicionales en México, su mamá prepara una gran fiesta desde el año pasado, sin embargo, parece ser que esta celebración ha sido pospuesta por una razón importante.

Aunque después de dar a conocer la suspensión del festejo, comenzaron a circular rumores que podría ser por una crisis matrimonial que enfrentan Thalía y Mottola, sin embargo, el verdadero motivo lo reveló el diseñador Mitzy, amigo cercano de la interprete.

Mitzy es el encargado de diseñar el vestido de la adolescente y de acuerdo con sus declaraciones dio a conocer que la interprete, decidió pausar los XV años de su hija Sabrina debido a la condición de salud que atraviesa su abuelita Eva Mange.

“Thalía está respetando lo que está sucediendo con su abuela. Se debe más a su abuelita que a otra cosa. De los 15 años nada. No sé si se vaya a suspender, realmente. Aunque ustedes no lo crean, Thalía está cien por ciento al pendiente de su abuela. En todos los aspectos ella está atenta, está pagando todo, que no le haga falta ni un peso para su abuelita”, señaló Mitzy para el programa ‘De primera mano’.

