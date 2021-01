Thalía preocupada por el estado de salud de su abuela

Desde hace unas horas Laura Zapata denunció públicamente a los cuidadores de la señora Eva Mange, quien estaba completamente descuidada y presentaba nueve escaras que han afectado severamente su salud.

“Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado.He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, sentenció la actriz.

