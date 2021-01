Las Kardashian dan costoso regalo al equipo de producción de KUWTK

El final de ‘Keeping Up With The Kardashians’ ha llegado y la familia decidió no irse sin agradecer a todo el equipo que las acompañó durante años en su vida diaria y en cada uno de los dramas vividos dentro del reality.

Kris, Kim, Kourtney y Khloé, decidieron regalarle a los 30 miembros del reality un Rolex, el cual está valuado en diez mil dólares, es decir, gastaron más de 300 mil dólares para decir adiós a cada parte del equipo.

Además de dar un emotivo discurso y brindar, este regalo ha sorprendido a quienes que creían que las hermanas no estaban agradecidas con el staff.

“20 temporadas, 14 años. No podemos creer que hoy sea el último día de filmación de KUWTK. La temporada final llegará pronto a E”, se lee en uno de los clips difundidos en redes sociales.

El reality llega a su fin, en medio de especulaciones sobre el divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West.

¡El milagro de las socialité!