Tenoch Huerta mintió para obtener el papel de Namor en ‘Black Panther’

El pasado mes de julio el actor mexicano sorprendió al mundo entero al revelar más sobre su personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, en la secuela de ‘Black Panther’, donde le dará vida a Namor.

Pero en exclusiva para la revista Life and Style, Tenoch Huerta confesó que le mintió al director Ryan Coogler cuando este le llamó para ofrecerle ser el villano de la cinta.

“Me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y regresé con mis managers”, reveló el actor a la revista. Y es que Huerta no sabía nadar, lo que sería un gran problema porque su personaje es el rey de una nación submarina.

Tenoch narró que estaba rodando una cinta en Nueva Orleans, cuando su equipo le notificaron sobre la llamada de Coogler, pero no sabían el motivo, agregó que en la videollamada, la imagen y el audio no funcionaron y no le quedó clara la idea del director.

“Fue hasta un par de días después cuando comprendí que me estaban ofreciendo ¡el nuevo personaje de Marvel!“, reveló entre risas el actor no aclaró ese punto importante pues no le darían el personaje posteriormente llevó a su abogado a explicarle al equipo de Marvel que “así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo”.

Dos años después comenzó la filmación de la película pero durante ese tiempo, Tenoch aprendió a nadar.

Tenoch Huerta es parte del UCM y manda poderoso mensaje de inclusión