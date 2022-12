Tatuadores tardan 25 horas en hacer enorme tatuaje en el pecho de Eduin Caz

El vocalista de una de las bandas más importantes del momento vuelve a acaparar titulares, después de que informó a sus seguidores que no dijo estaba pasando bien y parecía estar enfermo hace unos días.

Ahora ha presumido sus nuevos tatuajes, que se realizó en honor a algunas personas a quienes considera son muy importantes en su vida.

Por medio de su cuenta de Instagram Eduin Caz reveló que una de estas personas es su esposa Daisy Anahy a quien le dedicó un tatuaje a un costado de su cuello, otro pilar importante en su vida es su abuelo Rafael Cázares de quien se hizo una imagen en el brazo.

“Más de 25 horas de trabajo en mi cuerpo pero creo que era necesario hacerlo. En primera el viejo que sabe que lo amo con todo mi corazón y ahora siempre estará a mi lado. El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y esté o no esté a mi lado siempre será parte de mi vida @anahydpg (pero ojalá estés toda la vida ) y por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino que desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible, por que para un amigo”, escribió el intérprete.