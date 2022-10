T.J. Miller ya no quiere volver a trabajar con Ryan Reynolds

En una reciente entrevista que tuvo el actor T.J. Miller reconoció que no se lleva bien con Ryan Reynolds y no está dispuesto a volver a aparecer en la tercera entrega del antihéroe.

Aunque Ryan Reynolds, tiene un sentido del humor muy ácido, no a todos sus compañeros les agrada, tal es el caso de su compañero en la saga Deadpool, T.J. Miller quien le da vida a Weasel. Miller confesó en el podcast Adam Corolla Show, dijo que no volvería a trabajar con Reynolds tras vivir un momento desagradable durante el rodaje de ‘Deadpool 2’.

“Me llevaba mucho mejor con él en la primera Deadpool porque no era una gran estrella del cine. ¿Volvería a trabajar con él? No. Pero también dije que no iba a volver a trabajar con Michael Bay y ahora somos amigos. Pero Bay es diferente. Tuvimos un momento muy raro en el rodaje de ‘Deadpool 2’, cuando pidió que rodásemos una toma otra vez. Y después de terminarla se refirió a mi como si estuviera en mi personaje, Weasel”.