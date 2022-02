Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray cuentan su historia de amor

Uno de los canales más exitosos de YouTube es el del ‘Escorpión Dorado’ y ahora decidió lanzar durante este mes del ‘amor y la amistad’ un especial de parejas en el que se subirán al volante los famosos que mantienen una relación estable.

Los primeros en hacerlo fueron Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, quienes llevan más de un año y medio de casados. Durante la conversación que mantuvieron con el ‘Escorpión Dorado‘ confesaron algunos detalles de cómo inició su romance y su manera de lidiar con las críticas constantes sobre su relación sobre todo por la diferencia de edades.

Eduardo Videgaray explicó que la primera vez que la conoció le vio potencial, por su parte Sofía reveló que su primera impresión sobre el conductor fue que se le hizo un “viejo mamón y pedante”, además contó que al momento de hacer publica su relación la cortó a los cuatro días.

Por otra parte contaron que superan las críticas sin darles importancia a esos comentarios, al contrario se burlaron de las burlas que les escriben constantemente por los 23 años de diferencia que Eduardo le lleva a Sofía. Sin embargo aceptó que la conductora le ha enseñado a cambiar de perspectiva al momento de hacer una broma o un chiste.

“Hay que irnos actualizando y realmente donde está la linea del humor es bastante cambiante y derrepente he tenido varias platicas con Sofía y me dice: ‘no wey eso no puedes decir es super misógino’, entonces le digo, cómo sabes y me enseñó una regla que es la que aplico desde entonces, si la puedes aplicar a un hombre entonces no es misoginia”, contó Videgaray.