Sherlyn lista para ser mamá por segunda ocasión

Sherlyn dio a conocer en una reciente entrevista que está lista para darle un hermanito a su hijo André, ya que ha cambiado por completo su mundo.

A través de una entrevista para TVyNovelas, declaró que ha pensado seriamente en convertirse en madre por segunda ocasión y lo hará igual que con André, a través de un procedimiento de inseminación artificial.

“Por supuesto, estoy pensándolo seriamente para finales de este año. Me da igual, me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos”, declaró.