Samadhi Zendejas enfrenta críticas sobre su físico y exhibe a Horacio Pancheri

Hoy, las redes sociales se han convertido en un escenario para un inusual pero significativo intercambio entre dos actores destacados, Samadhi Zendejas y Horacio Pancheri. La protagonista de “Vuelve a Mí” ha demostrado una vez más su compromiso con la salud mental, el amor propio y la autenticidad, al enfrentar con gracia y sabiduría las críticas sobre su físico.

La polémica comenzó cuando Horacio Pancheri, en un desafortunado error, envió un mensaje a la cuenta de Instagram de Samadhi, en el que la llamó “fea”. Sin embargo, en lugar de reaccionar con indignación, Samadhi optó por ofrecer una respuesta llena de comprensión y empatía.

A través de sus Instagram Stories, Samadhi compartió su perspectiva sobre el incidente. Aseguró que estaba arreglándose para sentirse más bonita, enfatizando que la belleza es subjetiva y que no todos comparten la misma opinión al respecto. En un tono respetuoso, expresó: “Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome. Usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea, yo respeto su opinión. Sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más”.

Samadhi aprovechó la situación para plantear una pregunta relevante: “¿Qué tan propositivo es compartir ese tipo de cosas en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando? Por comentarios como el tuyo, muchas mujeres se reprimen y no se sienten bonitas”. La actriz ha dedicado sus redes sociales a promover la aceptación, el amor propio y la autenticidad, destacando que la verdadera belleza proviene de ser uno mismo, sin necesidad de seguir estereotipos.

Además, Samadhi envió un mensaje positivo y poderoso a sus seguidoras, alentándolas a sentirse hermosas y a no permitir que nadie defina su belleza. Dirigiéndose a Horacio, concluyó su respuesta con unas palabras de bendición.

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar, inundando el perfil de Pancheri con miles de comentarios que expresaban su desacuerdo con su comportamiento. Incluso el hermano de Samadhi, Adriano Zendejas, intervino con un mensaje en el que recordaba la importancia del respeto y la belleza intrínseca de cada persona.

Horacio Pancheri niega haber escrito dicho mensaje a la actriz.

La historia toma un giro inesperado con la declaración de Horacio Pancheri, quien afirma que no escribió el mensaje en cuestión, ya que su cuenta de Instagram fue hackeada. Pancheri sostiene que no es capaz de emitir comentarios que generen discursos de odio y que siempre ha mantenido un profundo respeto hacia todas las mujeres, incluyendo a Samadhi y su carrera.