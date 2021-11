Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Desde la semana pasada, se dio a conocer que Salma Hayek por fin recibiría su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood y finalmente este viernes la actriz mexicana develó su estrella en compañía de sus seres queridos y grandes amigos que ha hecho en el camino como el actor Adam Sandler.

A través de su cuenta oficial de Instagram este sábado, Salma compartió las fotografías de aquel momento que vivió con mucha emoción y dio un poderoso mensaje para seguir los sueños y amar lo que verdaderamente se ama.

View this post on Instagram

Estas son las otras fotografías que compartió Salma en su cuenta de Instagram.

“Les voy a contar una historia de terror, sí, pero esto realmente me sucedió, dos años después de que llegué a los Estados Unidos, fue muy infructuoso ya que estaba tratando de hacer carrera por mi misma, vinieron unos amigos de México y me pidieron que los llevara al Bulevar de Hollywood”, comenzó su anécdota.

Salma recordó cómo un hombre intentó acuchillarlos y nadie les ayudó, incluso explicó que trató de defenderse con un palo contra de ese hombre, finalmente recibieron ayuda pero esta historia la contó para agradecer a sus fanáticos.

“Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en Estados Unidos sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”, exclamó la actriz lo puedes ver en el siguiente clip a partir del minuto 44:08.