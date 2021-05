Salen a la luz primeras imágenes de ‘Ms. Marvel’

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa sus proyectos y recientemente se dieron a conocer las primeras imágenes de ‘Ms. Marvel’, la nueva serie que preparan los estudios con Iman Vellani como su protagonista.

Se trata de la serie ‘Ms. Marvel’, producción que se centra en la vida de Kamala Khan, una paquistaní-americana de 16 años que vive en Jersey City. El personaje es buena estudiante, amante de los videojuegos y escritora de fan-fiction ya que es admiradora de los superhéroes sobre todo ‘Capitana Marvel’.

Y ahora circulan en la web las primeras imágenes de Iman Vellani en el set de grabación revelando el primer vistazo al traje de Ms. Marvel para Disney Plus. Fue este viernes que el portal Just Jared captó a la joven actriz durante un rodaje nocturno en las calles de Atlanta.

Kamala no encaja en su entorno pero de alguna manera consigue superpoderes que siempre ha admirado, su personaje sobresale por sus poderes ya que tiene la capacidad de estirar, apretar partes de su cuerpo, puede alterar su forma y tamaño como ella quiera y además posee un factor curativo acelerado.

El personaje apareció por primera vez en el ‘Capitán Marvel # 14’ del año 2013. Además es el cuarto héroe en tomar el nombre de la MS. Marvel, además de Carol Danvers, Sharon Ventura y Karla Sofen.

El reparto lo conforman Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer y Nimra Bucha. La serie está siendo dirigida por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon y Sharmeen Obaid-Chinoy.

Después de que terminara ‘Falcon and the Winter Soldier’, la próxima en estrenar es ‘Loki’, la cual se estima estrene en junio, justo después del estreno en cines de ‘Black Widow’, posteriormente se lanzara la serie animada ‘What if…’ y se prevee que tanto ‘Hawkeye’ como ‘Ms. Marvel’ se estrenen a finales de año.

Eso no es todo aquí te dejo el calendario completo de los próximos estrenos previstos hasta 2023.

Black Widow – mayo 2021

Loki – junio de 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 7 de julio, 2021

What If…? – primera mitad del 2021

Eternals – 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel – finales del 2021

Hawkeye – finales del 2021

I Am Groot – finales del 2021

Spider-Man 3 – 17 de diciembre, 2021

She-Hulk – inicios del 2022

Moon Knight – inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder – 6 de mayo, 2022

Black Panther II – 8 de julio, 2022

Blade – 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 – 11 de noviembre, 2022

Armor Wars – 2022

Ironheart – 2022

Secret Invasion – 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania – 2023

4 Fantásticos – 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 2023

¿Listos?

