Romina Marcos comparte foto de sus implantes que le extrajeron

El pasado mes de febrero Niurka confesó que su hija Romina Marcos presentó complicaciones con sus implantes de seno. Debido a un procedimiento mal realizado hace cinco años.

Fue para el programa ‘De primera mano’ que la bailarina contó los detalles de esta operación que terminó por ser invasiva y muy demandante. Ahora la joven de 25 años mostró los implantes que le extrajeron hace un mes y lo hizo con un poderoso mensaje.

“Hace un mes tomé una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años, que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada”, escribió en su mensaje.