Liberan imágenes de la cuarta temporada ‘Stranger Things’

Aunque parece que falta mucho tiempo para el regreso de ‘Stranger Things’, a través de redes difundieron algunas imágenes de la nueva temporada.

Aparentemente la ‘Upside-down’ regresará al pueblo de Hawkins y algunas casas, automóviles y edificios tendrán esta extraña y escalofriante enredadera que ha impactado a todos los fanáticos de ‘Stranger Things’.

Eu tô ficando com medo do que vai acontecer na 4° temporada ✋ pic.twitter.com/rSaI1Kq5aS

Hasta este momento se desconoce cuál será la trama oficial de esta cuarta entrega, lo que hasta ahora se sabe, es que ‘Jim Hopper’ está vivo y aparentemente en algún lugar en Rusia, mientras que algunos actores tuvieron que mudarse y empezar desde cero, incluida ‘Eleven’.

Los actores de la historia, ya están grabando, sin embargo, desconocen cuales serán las partes más emocionantes de esta entrega y hay especulaciones respecto a los actores infantiles, ya que han crecido y desconocen si continuarán actuando para una quinta temporada.

¡Ya la quiero ver!

THEY FINISHED FILMING AT THE TRAILER PARK YESTERDAY…🤩🎬👽 pic.twitter.com/dGN5Jxx6si

— Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021