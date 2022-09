Rihanna anuncia que su regreso a los escenarios será en el medio tiempo del ‘Super Bowl LVII’

Este domingo la cantante de 34 años sorprendió al mundo entero al anunciar su participación en el evento deportivo más importante del fútbol americano de la NFL.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram donde Rihanna, confirmó que será la encargada de realizar el espectáculo de medio tiempo para el ‘Super Bowl’ que se llevará a cabo el 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La noticia se dio a conocer momentos antes a través del portal TMZ, el cual reveló que la empresa Roc Nation, encargada de realizar el espectáculo ya había comenzado las pláticas con la cantante y que estarán al menos dos artistas más, aunque no se han dado a conocer sus nombres.

Por su parte, la misma empresa anunció también la participación de Rihanna con la frase: “Let’s GO”, en su cuenta oficial de Twitter.

Tras el anuncio de su regreso a los escenario de Rihanna en el Super Bowl, los usuarios en redes sociales no dudaron en manifestar sus reacciones.

my soul when rihanna performs umbrella at the superbowl pic.twitter.com/UZSea6H5PR

— pop culture moments (@notgwendalupe) September 25, 2022