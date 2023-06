Revelan la millonaria cifra que Peso Pluma cobra por concierto, según Julio Preciado

El mundo de la música siempre ha sido un terreno fértil para las polémicas y rivalidades entre artistas. En esta ocasión, el cantante Julio Preciado ha vuelto a hacer ruido al revelar la supuesta cantidad que el joven intérprete Peso Pluma estaría cobrando por cada uno de sus conciertos. El reconocido exvocalista de la Banda El Recodo no se ha guardado nada al expresar su frustración por ver cómo Peso Pluma, con tan solo 24 años, ha logrado posicionarse en la cima del éxito.

En una entrevista exclusiva para el programa “De Primera Mano” conducido por Gustavo Adolfo Infante, Julio Preciado hizo fuertes declaraciones sobre los costos de los conciertos y las diferencias entre los géneros musicales. El experimentado cantante señaló que, a pesar de ser un género “barato” como los corridos tumbados, Peso Pluma estaría exigiendo una cifra estratosférica por sus presentaciones.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros tenemos hasta 30 músicos en escena. Con cinco ‘monos’ le da para cobrar millonadas de pesos… Peso Pluma, lo último que supe, es que pide 15 millones de pesos, cuánto va a cobrar en sus conciertos en México”, expresó Preciado, evidenciando su asombro por la suma que estaría solicitando el joven artista.

Festival Arre 2023.

Septiembre 09 y 10 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. pic.twitter.com/iBbRP2W9F2 — Cassini MX (@cassinimx) May 23, 2023

Las declaraciones de Julio Preciado no pasaron desapercibidas y generaron diversas reacciones en el público. Mientras algunos admiradores de Peso Pluma defendieron sus logros y su talento, otros cuestionaron el hecho de que un artista con tan poca trayectoria pudiera cobrar una suma tan elevada. No obstante, es importante destacar que esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por el equipo de Peso Pluma.

Julio Preciado, a pesar de sus comentarios críticos, también hizo un llamado a separar los géneros musicales y a no menospreciar las trayectorias de otros artistas. Reconoció el éxito que han alcanzado los corridos tumbados, pero instó a que no se los relacione con el verdadero regional mexicano, resaltando las diferencias y peculiaridades de ambos estilos musicales.