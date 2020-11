Revelan al nuevo elenco de ‘Narcos México 3’

View this post on Instagram

Muy emocionado de sumarme a este brillante equipo y poder dar voz a una historia tan dolorosa y necesaria. Nos vemos pronto en #NarcosMexico. Gracias @netflixlat! So thrilled to be a part of the extraordinary @narcos team, and to be able to voice such a painful and urgent story. See you soon in #NarcosMexico. Thanks @Netflix. @el_guerra @badbunnypr @luisarubino