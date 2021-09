Residente había respondido a J Balvin a través de su cuenta de Instagram, sin embargo, decidió lanzar una video respuesta para su colega que el año pasado recibió 13 nominaciones en los Latin Grammy.

Luego de haber lanzado el vídeo, aparentemente decidió borrarlo pero el clip fue recuperado por los fanáticos quienes creen que Residente tiene razón en esta ocasión.

“Pa’ entender porque estoy perdido, José. Si los Grammys no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 Grammy? Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿De qué género estamos hablando?”, inició el cantante.