Reportan el deceso de Alex Malverde, promotor de hip hop en México

A través de redes sociales, se confirmó que el reconocido promotor mexicano de hip hop perdió la vida, debido a complicaciones por coronavirus.

Fue a inicios de este 2021, cuando se confirmó que Alex Malverde había dado positivo a coronavirus y confirmó que sus pulmones estaban muy chiquitos.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida.

— Alex Malverde (@AlexMalverde) January 7, 2021