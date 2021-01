Bruce Willis se niega a usar cubrebocas y le niegan la entrada a una tienda

Bruce Willis se ha unido oficialmente a la lista de famosos que no creen en el coronavirus y recientemente fue captado al salir de una tienda en Los Ángeles, tras ser desalojado por no usar cubrebocas.

La información se dio a conocer a través del sitio Page Six, quienes confirmaron que tuvo que interrumpir sus compras, tras correrlo, por no usar cubrebocas.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU

— New York Post (@nypost) January 12, 2021