¿Aylín Mujica fingió su secuestro?

Tras las declaraciones de Aylín Mujica sobre un secuestro express, Alejandro Gou y Daniel Bisogno aparecieron en ‘Ventaneando’ para relatar cómo se enteraron y confirmar que había poco sentido en las declaraciones de la cubana.

A través del programa ambos famosos confirmaron que era mentira lo del secuestro, ya que la actriz no quiso proceder legalmente, cuando pudo hacerlo ya que había cámaras y posibles testigos por el área donde supuestamente tomó el taxi.

“Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha. Mi suspicacia dice muchas cosas que se unen que no pasó”, confirmó Alejandro.