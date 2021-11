Regina Orozco se declara abiertamente pansexual

En una reciente entrevista, la talentosa actriz y cantante Regina Orozco habló de manera abierta sobre su sexualidad y aseguró que se identifica como una mujer pansexual, es decir que no se fija en el género.

Fue en una conversación que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, para su programa ‘El minuto que cambió mi destino’ que Regina Orozco abrió su corazón para hablar de su vida y algunas anécdotas que marcaron su vida como el romance que tuvo con Ximena Cuevas, hija del pintor José Luis Cuevas.

Además Regina Orozco, contó que fue su primera relación con una mujer y fue muy difícil para ella de aceptar sus sentimientos por ella aunque estaba muy enamorada de Ximena. Contó que fue a sus 18 años cuando tuvo esta relación que duró cuatro años.

También declaró que sus padres la corrieron de su casa cuando se enteraron de su relación con Ximena”No estaban de acuerdo, no aguantaron y me corrieron” y un sacerdote les hizo ver que era normal: “Les dijo es completamente normal, es parte de la historia de la humanidad”.

Regina aseguró que no se considera bisexual, ya que se enamora de la persona, incluso explicó que no le atraen las mujeres, pero en el caso de Ximena le atrajo su alma y su personalidad, confesó que no fue la única mujer pero no se considera una mujer lesbianao bi, sino como pansexual.

Laura León quiere desnudarse y posar en una revista para caballeros

Cara Delevingne se declara abiertamente pansexual