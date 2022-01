Así reaccionó Natalia Lafourcade a la noticia falsa de su muerte

Fue a través de un vídeo difundido a través de un canal de YouTube donde se difundió la supuesta muerte de Natalia Lafourcade.

Debido a la preocupación de sus más fieles admiradores, la misma cantante usó su cuenta verificada de Instagram para desmentir la noticia y tranquilizar a sus fanáticos. A través de sus historias breves de la plataforma, Nataliza Lafourcade reaccionó a la noticia falsa.

“Acabo de ver un vídeo en YouTube en donde dicen que morí esta mañana, que estoy muerta. Entonces este videito se los mando desde la cocina de mi casa, ayúdenme, pues que no es verdad, estoy viva y no he tenido ningún velorio, ni tengo cáncer, ni estoy muerta, estoy en la cocina de mi casa, mi hogar disfrutando de un descanso entre grabaciones de proyectos que vienen”, indicó la cantante.