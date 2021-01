Poncho De Nigris dijo que Niurka es de la tercera edad y así responde la cubana

Fue la semana pasada cuando algunos reporteros interceptaron a Poncho De Nigris tras participar en el programa ‘Me Caigo de Risa’. Durante la breve entrevista que ofreció a varios medios de comunicación arremetió contra Niurka, quien rompió la cuarentena para irse de vacaciones a Mérida.

“Que se cuide porque ya está grande, la verdad es que ya a la tercera edad te pega bien duro. Si yo a los 44 ya me andaba cargando el payaso y a ella que ya está grande…Ya está grande la señora”, expresó en su momento el influencer.

Fue hasta este miércoles que Niruka respondió a Poncho. Durante la transmisión del programa ‘De primera Mano’, no dudó en expresar lo que piensa sobre el influencer y estas declaraciones, se desató como es costumbre.

“Bueno primero que nada, yo soy la primera que presumo mi edad con orgullo. Ni modo que me congele o me momifique o cómo se llama, me embalsame para esperar a que él llegue a mi edad, él también va a pasar por aquí. Es muy triste que Poncho De Nigris necesite llamar mi atención para que yo lo destroce, diciendo que es un pelele, sin criterio, como una vieja argüendera, de solar, de quinta chancletera, metiéndose con una dama”, expresó en su mensaje.