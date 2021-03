Pierde la vida George Segal a los 87 años de edad

Durante este martes 23 de marzo, confirmaron la pérdida de George Segal a los 87 años de edad y a causa de complicaciones en una operación de corazón.

Su esposa fue la encargada de difundir esta noticia a través de un comunicado que Sony Televisión difundió horas más tarde.

“La familia está devastada al anunciar que George Segal falleció esta mañana debido a complicaciones de una cirugía de baipás coronario”, explicó Sonia Segal.

El actor continuaba trabajando en ‘The Goldbergs’ proyecto que inició en 2013 y donde grabó su último capítulo hace unas semanas, será el 7 de abril cuando se vea su última actuación.

Entre su trayectoria resaltan: ‘The Hot Rock’, ‘Fun With Dick and Jane’, ‘Where’s Poppa?’, ‘California Split’, ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’, ‘Just Shoot Me!’ y ‘The Goldbergs’.

“Era amable, dulce, talentoso y divertido. George fue el verdadero epítome de la clase y tocó profundamente nuestras vidas. Fue un honor y un privilegio tenerlo como compañero y amigo todos estos años. No es una sorpresa para ninguno de nosotros saber que es un verdadero tesoro nacional”, confirmó el equipo de la serie ‘The Goldbergs’.

Q.E.P.D.

Padre de la actriz Carmen Madrid, pierde la vida por COVID-19