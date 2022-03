Pete Davidson le manda fotografía a Kanye West desde la cama con Kim Kardashian

Después de que Kanye West estuviera provocando a Pete Davidson, la actual pareja de Kim Kardashian, parece ser que respondió al rapero.

El ex esposo de la socialité no ha tenido reservas en expresar cuánto le desagrada el joven cantante y actor de solamente 28 años de edadPE, quien logró conquistar el corazón de Kim, y a través de su cuenta oficial de Instagram ha compartido publicaciones en donde lo insulta y amenaza.

Además de esto, Kanye le ha pedido a Kim Kardashian en repetidas ocasiones que regresen, incluso el rapero hizo el uso de la imagen de Pete Davidson para su vídeo “Eazy”, donde lo secuestra y decapita, en la letra habla de sus deseos por golpearlo y recuperar su matrimonio.

Pete Davidson se había mantenido al margen

Ahora, se han filtrado unas imágenes de una supuesta conversación que tuvo el rapero con Pete y en la que le mandó una fotografía y le manda una fotografía desde la cama, asegurando que está junto a Kim.

“Hey, soy ‘Skete’, ¿podrías tomarte un segundo y relajarte? Son las ocho de la mañana y no seguiré con esto. Kim es literalmente la mejor mamá que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y tú eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no dejaré que nos trates de esta forma y ya tuve suficiente de estar callado. Madura”, se puede leer en la conversación.

Kanye habría respondido con una pregunta sobre lo que está haciendo y este responde.

“En la cama con tu esposa” y mandó una fotografía posteriormente le ofreció ayuda a West con su salud mental. “Déjame ayudarte. Yo también lucho con cosas mentales. No es un viaje fácil. No tienes que sentirte así. No hay que avergonzarse de tener un poco de ayuda. Serás muy feliz y estarás en paz”.

Finalmente Kanye lo invitó a verlo para hablar hombre a hombre, pero Pete lo ignoró y continuó reclamandole sobre su reciente comportamiento que está afectando a su familia.

“Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso y los vas a marcar de por vida. Por favor, maneja estos asuntos en privado, te lo ruego”, se lee en la conversación, agregando que se ha mantenido al margen por sus constantes ataques en su contra, evitando que los comediantes de stand up se burlen sobre él, “te cubro las espaldas aunque me trates mal porque quiero que todo vaya bien. Pero si sigues presionándome como lo has hecho en los últimos seis meses, voy a dejar de ser amable”, concluyó.

Kanye West estrena nuevo romance con mujer parecida a Kim Kardashian